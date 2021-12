Potikuusk vajab ellu jäämiseks kastmist ja head õnne

Väikese kuuse rent maksab 24 eurot ja 90 senti. Sellest 10 eurot on tagatisraha, mille ettevõte tagastab, kui kuusk on elu ja tervisega kodusesse kasvuhoonesse naasnud.

2019. aastal oli ettevõtte müügitulu 6 623 eurot. Kuna suure osa West Tree OÜ klientidest moodustavad ettevõtted, läks 2020. aasta puumüügis veidi untsu. Keegi kontoris kohal ei käinud ja jõulukinke tehti ka vähem. Sel aastal on müük jälle hoogu kogunud ja on nii 5 protsendi jagu suurem kui kaks aastat tagasi. «Sel aastal oli hästi palju suurettevõtteid, kes kinkisid jõuluks potikuuski. See on võimalus olla roheline ja omalt poolt panustada metsa taasloomisesse,» rääkis Rohilaid-Aljaste.

Eesti kuuskedele pakuvad konkurentsi ka nulud ja välismaised kaharad kuused. «Aga Eesti oma ongi selline minimalistlik. Minimalismis on omad võlud,» arvas Rohilaid-Aljaste.

Selleks, et kuusk ka pärast jõulupidu krapsakas oleks, peab ta kohe algusest peale potis kasvama. «Kui juur on poti sees kasvanud, tunneb ta ennast seal mõnusalt. Kui ta on välja kaevatud ja juur on katki raiutud või kahjustatud, ei ole puu nii väikese pinna sees harjunud ja võib kergelt närbuda. Raskematest tingimustest paremate peale minek on mõnus, teistpidi on elusolendile raske,» tõdes kasvataja. Tähtis on ka see, et kuusk ei satuks ootamatult külmast õuest sooja tuppa, see pöörab puu elurütmi pahupidi ning pärast on raske teda kasvama saada. Seepärast kasvavad Rohilaid-Aljaste kuused kasvuhoones.

Eesti kuusk on harjunud niiske pinnasega ning tahab seepärast ka pots üle päeva juua. Pealegi on keskküttega linnakorterid väga kuiva õhuga. Kõige paremini pidid kuuskede eest hoolitsemisega toime tulema pensionärid, sest neil ei lähe kastmiskorrad meeles ära.

Kuuse võib metsa viia

Kui kliendil on soovi, võib ta kuuse ise maha istutada. Nii lubas teha Iru vanadekodu, nimelt said kõik sealsed elanikud oma tuppa väikese potikuuse. «Loodame, et sinna tuleb tore kuusik,» märkis Rohilaid-Aljaste.

Kuuse võib ka ettevõttele tagasi tuua. Tingimus on, et kuusk peab olema hea tervise juures. Paar korda on selle plaani untsu keeranud kassid, sest kui kass pisikesele puule peale pissib, kuivab see täiesti ära.

Tagasi toodud kuused leiavad aga oma tee metsa. Loomulikult ei jää mitte kõik neist ellu, sest elu metsas on karm isegi kuuse jaoks. Põder võib ära naksata väikese puu ladva ja hiir juured läbi närida. «Kui istutame metsa 2 500 taime ja kui neist 1 500 jäävad ellu ja kasvavad suureks, siis see on väga hea tulemus,» tõdes Rohilaid-Aljaste. Tema sõnul oleks eriti äge, kui iga Eesti inimene istutaks aastas ühe puu. Juba siis saaks metsa oluliselt rohkem.

Kui ise puu kasvama panna ja selle sirgumist jälgida, saab ka aimu, kui kaua kogu asi aega võtab. Need puud, mida tavaliselt jõuluks koju tuuakse, on vähemalt 15 aastat vanad.