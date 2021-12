Lugeja küsib: miks sahk lume värava ette kuhjab?

«Kas ja kuidas on reguleeritud lumesahkade töö ses mõttes, et kas nad tohivad tonni kokkupressitud jäälund elupiirkondades sissepääsude ette kuhjata?» kirjutas lugeja.

Sama murega on täna ilmselt hädas paljud majapidamised. See vahejuhtum leidis aset Rae vallas. Valla arendus- ja haldusameti teehoiuspetsialisti Hannes Karoni sõnul on lumesahkade töö reguleeritud nii, et teed ja tänavad oleksid puhtad liiklemiseks.