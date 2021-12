NASA palkas 24 teoloogi

NASA teoloogiliste uuringute keskuses Princetoni ülikooli juures on tööks ettenähtud 1,1 miljonit dollarit, kirjutab Daily Mail. Projekti eesmärk on kokku tuua teoloogid, teadlased, uurijad ja poliitikud, kes võiksid üheskoos arutada, kuidas avalikkust suurtest teemadest teavitada.

Asja eesmärk on vastata küsimustele, mis on inimkonda vaevanud juba aastatuhandeid. Mis on elu? Mida tähendab elus olemine? Millised on võimalused, et teistelt planeetidelt leitakse nutikamat sorti elu?

NASA-l on kaks kulgurit Marsil, mitu uurimisjaama Jupiteri ja Saturni orbiidil ning nüüd on ka James Webi teleskoop galaktikaid ja tähti uurimas. Ilmselt loodab agentuur, et peatselt leitakse kinnitust elule väljaspool Maad.