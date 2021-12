10-eurose Bolti sõidu eest kasseeriti pahaaimamatult reisijalt 46 eurot

Ka sõidu lõpus näitas Bolti äpp, et sõit on maksnud veidi enam kui 10 eurot. tegelikkuses küsiti temalt veel lisaks starditasu 9 eurot ja ajatasu 10 eurot ja 60 senti. Vaatamata sellele, et sõidu ajal ei tehtud pikemaid peatusi ega marsruudi muutus.