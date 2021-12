Lugeja kirjutab: Selver solgutas mind kuid 17 euro pärast

Toidupoodi kohale jõuab ta harva, sest lihtsam on toitu koju tellida. Kuu hiljem ei saanud ta aga Kaubamaja toiduosakonnas iseteeninduspulti kätte sest süsteemi hinnangul oli tal kaart aegunud.

«Vaatan, kaart kehtib. Proovin infoletti otsida. Seal pole. Keegi midagi ei tea. Ok, kasutasin kassateenust. Kaubamajas olen tihe ostleja, koguaeg Partnerkaart töötab, soodustused kehtivad jne,» kirjeldas lugeja oma hämmingut.

Pärast kuu möödumist proovis ta järgmises Selveris õnne ning seal sai ta infoletis teada, et on jätnud Tondi Selveris arve maksmata ning selle pärast ei saa ta iseteenindust kasutada.

«Ilmselt siis küsis pin-i, ma ei pannud tähele, jooksin minema. Huvitav, miks keegi minuga nende kuude jooksul ühendust ei võtnud, et arve maksmata?» päris hämmeldunud klient. Selverist toitu tellides tuleb ennast e-poodi sisse logida ja seal peetakse inimeste ostude üle päris hästi arvet.

Sellega tema seiklused aga veel ei lõppenud. Nimelt tuleb tasumata arve maksmiseks minna Selverisse, kus see maksmata jäi. Mujal asja klaarida ei saa. Veel kuid hiljem võttis lugeja ennast kokku ning läks hommikul Tondi Selverisse, et asjad korda ajada. Hommikul kell 9 teatas aga tülpinud teenindaja, et vahetuse vanem tuleb alles kell 11 ja enne arvet maksta ei saa.