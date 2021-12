Hiinlannad kulutavad röögatuid summasid, et saada ümaramaid silmi

Silmalau operatsiooniga sai ta endale euroopaliku välimusega silmad. Lisaks muutunud silmalaugudele olid pärast operatsiooni tema silmad ka suuremad ja ümaramad ning naise enda hinnangul oluliselt kenamad.

35. eluaastaks on Tan käinud veel kahel silmaoperatsioonil, lisaks on ta lasknud mõne korra endale Botoxit süstida. «Pea kõik inimesed minu lähiringis on käinud kas iluoperatsioonil või saanud mõne täitesüsti,» kinnitas ta.

Ilulõikustega alustatakse noorelt

Hiina ilukirurgiaturg on ilmselt maailma suurim. 2019. aastal käis kulutati Hiinas ilulõikustele,- süstidele ja nahahooldusele 27 miljardit dollarit. See on viiendik kogu maailmas sellele kulutatud rahast. 2015. ja 2019. aasta vahel kasvas see turg Hiinas pea kolmandiku võrra igal aastal.

Lisaks vohab Hiinas ka mitteametlik ilutööstus. Näiteks Lõuna-Hiinas Dongguanis on enam kui 6000 litsentsimata kliinikut ja ainult 43 sellist, kus kõik toimub täiesti ametlikult.

Üldiselt alustatakse ilulõikustega noorelt. 2020. aastal oli 61 protsenti patsientidest vanuses 16 kuni 25. Enam kui 90 protsenti on alla 35-aastased ning 85 protsenti patsientidest on naised. Loomulikult soovivad tihedas konkurentsis kaunimat välimust ka mehed.

Ka mehed tunnevad, et ilusama näoga on lihtsam karmis konkurentsis läbi lüüa. FOTO: AFP/SCANPIX

USAs seevastu on 81 protsenti plastilise kirurgia patsientidest üle 30- ja pea veerand üle 55-aastased.

Üheks põhjuseks, miks Hiinas iluoperatsioonid nii levinud on, peetakse ranget kasvatust, kus lapsed tunnevad, et peavad vanemate tunnustuse ja armastuse nimel pingutama.

Hiinlannad püüdlevad iluideaali

Pooled iluoperatsioonid tehakse Hiinas just silmalaugude korrigeerimiseks. Ümaramad silmad tähendavad seda, et hiinlased soovivad välja näha euroopalikumad. Pigem püüdlevad hiinlannad iluideaali poole, mis tähendab suuri silmi, madalaid põsesarnu, kitsast lõuga ja pisikest suud.

Mida jõukamaks saab keskklass, seda levinumad taolised protseduurid on. Iga kolme kuu järel tehtavatele ilusüstidele võib kuluda korraga üle 500 dollari. Kuna iluprotseduurid on väga populaarsed, on väga levinud ka kahtlase päritoluga aseained.

Koguni kaks kolmandikku ilusüstidest tehakse Hiinas ilmselt litsentsimata toodetega. Nii läheb teinekord ka mõni protseduur koletult halvasti. Näitlejanna Gao Liu jagas fotosid sellest, kuidas tema ninaoperatsiooni tulemusena koed nina otsas kärbusid ja mustaks tõmbusid.