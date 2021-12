EDETABEL ⟩ Euroopa enim müüdud autode seas domineerivad Renault ja Stellantis

Jato Dynamics andmetel vähenesid registreerimised aastatagusega võrreldes kokku 18 protsendi võrra 855 281 ühikuni, mis on taas tingitud pooljuhtide ja uute autode jätkuvast puudujäägist.

Elektriautode omamine kasvas novembris siiski jätkuvalt, püstitades uue kuurekordi. Kokku registreeriti 181 300 elektriautot, mis moodustab 22,9 protsenti koguturust. Diiselmootoritega sõidukid kannatasid taas ning nende turuosa on Euroopas nüüd vaid 19 protsenti. Vähese heitega autode registreerimised ulatusid 217 709 ühikuni, mis moodustab koguturust 26 protsenti.

Automarkidest oli Renault Clio novembris esikohal ning Renault Group ja Stellantis domineerisid taas kord esiviisikut. Täieliku top 10 kohta saate lugeda allpool:

Renault Clio FOTO: DENIS BALIBOUSE

1. Renault Clio: 16 353, -13%

Vaatamata 13-protsendilisele langusele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, oli Renault Clio novembris 16 353 müüdud autoga müügiedetabelis esikohal. Selle aasta alguses sai Clio uue hübriidajami, mis koosneb 1,6-liitrisest bensiinimootorist ja kahest elektrimootorist.

Dacia Sandero FOTO: Raul Mee

2. Dacia Sandero: 16 263, +6%

Dacia Sandero on endiselt Eesti odavaim auto, hoolimata hiljuti teatatud hinnatõusust. See kasutab sama platvormi kui uusim Clio ja selle taskukohasus on kahtlemata aidanud kaasa selle edule.

Peugeot 208 FOTO: Fabrice Coffrini

3. Peugeot 208: 16 261, -7%

Peugeot 208 jätkab Stellantise tugevat aasta lõppu kolmanda kohaga. Selle populaarsus on tingitud ettevõtte uue disainilahenduse järgi tehtud ulatuslikust ümberkujundamisest, saades firma esimeseks väikeautoks, mida pakutakse nii bensiini-, diisel- kui ka elektrimootoriga.

Peugeot 2008 FOTO: DIEGO AZUBEL

4. Peugeot 2008: 16 169, +9%

Stiilne linnamaastur on endiselt populaarne valik Euroopa autojuhtide seas. 2008 on regulaarselt esinenud top 10 nimekirjas, edestades regulaarselt konkurente ehk Volkswagen T-Roci ja Hyundai Tucsoni.

Volkswagen T-Roc FOTO: Via Www.imago-images.de

5. Volkswagen T-Roc: 15 234, +5%

T-Roc linnamaastur edestas oma sõsarautot Golfi ja oli novembris ainus Volkswageni mudel, mis jõudis esikümnesse. Väike linnamaastur on olnud müügil alates 2017. aastast ja selle populaarsus peegeldab auto mitmekülgset bensiini- ja diiselmootorite kombinatsiooni.

Fiat 500 elektriauto FOTO: MARCO BERTORELLO

6. Fiat 500: 13 255, +2%

Populaarset Fiat 500 müüdi novembris Euroopas 13 255 ning eriti populaarne oli selle uus elektriline variant.

Opel Corsa-e FOTO: Revierfoto

7. Opel Corsa: 12 831, -30%

Opel Corsa oli novembris ühtlasi enimmüüdud auto Saksamaal ja Ühendkuningriigis ning selle uus puhtelektriline versioon suurendab suure tõenäosusega selle populaarsust järgmisel aastal.

Citroën C3 FOTO: Citroen

8. Citroën C3: 12 455, +5%

Tänu positiivsele kasvule võrreldes eelmise aastaga tõuseb Citroën C3 esikümnes kaheksandale kohale. Kõnealune mudel on aidanud parandada Prantsuse firma mainet kompaktsete, praktiliste ja taskukohaste autode osas.

Hyundai Tucson FOTO: Madis Veltman

9. Hyundai Tucson: 12 408, +104%

Hyundai Tucsoni järjekordne suur kasvukuu tähendab, et see säilitab oma positsiooni top kümnes enimmüüdud suure linnamaasturina. Uue, 2021. aastaks valminud mudeli müük kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 104%, mis tähendab, et see on jätkuvalt Korea autotootja enimmüüdud mudel Euroopas.

Dacia Duster FOTO: Dacia

10. Dacia Duster: 12 351, +3%