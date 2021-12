Tartlannad selgitavad ⟩ Elada saab ka nii, et toidule üldse raha ei kulu

Toitu läheb pööraselt palju raisku. Siin annavad oma panuse nii tootjad, kaupmehed kui kodumajapidamised. Ilves rääkis, et toidu päästmise ja laiali jagamise idee sai ta Saksamaal elades. Seal nägi ta, kuidas kaupluses ülejäänud toidukaup soovijate vahel laiali jagati. «Neil asjadel ei olnud midagi viga. Asja mõte oli, neid asju päästa. Ma nägin seda ja mõtlesin, et kui Saksamaal saab toitu niimoodi jagada, siis kuidas Eestis lood on?»

Eestis läks ta uurima kaupluste prügikaste ning selgus, et need on täis igati korralikku toidukraami. «See oli puhta kilekotiga vooderdatud ja mingit hallitust ega rämpsu polnud,» meenutas Ilves.

Jukola sõnul tekitas see, kui palju toitu lihtsalt prügikasti läheb, temas tõelist viha. Sest täiesti head toidukraami loobitakse kilode kaupa minema. Tegelikult võiks selle kõik mõistlikult ära kasutada, kui veidi planeerida ja selleks aega võtta. «Nagu näha, olen ma täiesti elus. Kuigi mu toit on prügikastist tulnud, et tapa see mind ära.

Elsa Jukola FOTO: Erakogu

Ma pesen kõik pärast üle ja köögiviljad ma kuumtöötlen ja ma ei karda, et minuga midagi juhtuks. Need, kes ei ole käinud ja näinud, arvavad, et see on rõve. Aga tegelikult on seal kõik korralik toit.» Kõlbulikku toidukraami leiab nende kinnitusel pea kõikidest kauplustest ning kedagi sealt minema ka ei aeta.

Toidule raha ei kulu

Nii saavad nad mõlemad hakkama ilma, et peaks hädapärast toidupoodi minema. Ilves pole enda sõnul juba poolteist aastat söögikraami peale raha kulutanud. Jukola tunnistas, et käib paar korda kuus ikka poes, kui siis ei lähe tal raha rohkem kui 15 eurot. Mõnikord võib ahvatlustele järgi anda, teinekord aga püüab ta pigem kodus oleva kraami ära süüa.

Paar päeva enne jõule tahtis ta minna piparkoogitainast ostma, kuid mõtles siis ikka ringi, sest kodus on veel banaane, millest hoopis vürtsidega mõnus smuuti teha.

Kumbki neist ei ela päästetud toidust mitte sellepärast, et neil raha poleks, vaid pigem soovis jätta endast maha parem maailm. Raha säästmine on sealjuures lisaboonus, aga tegelikult ei tohiks olla võimalik kasutuskõlblikuet jääkidest ära elada. Pigem võiksid inimesed nende sõnul leppida sellega, et maailm ei ole igal sammul pööraselt mugav ja kõiki soove ei saa kohe täita. Nii jääks palju loodusvarasid raiskamata.

Omas kodus saab ka toitu päästa

Kui sa oled juba toidu päästnud, on sul veel suurem eesmärk ja kohustus see ka lõpuni ära tarbida.