PÕHJALIK SELGITUS ⟩ Mis tingimustel Eestist Soome ja Rootsi reisida saab

Reisimine Eestist Soome

Negatiivse testi tõendi esitamise nõue kehtib kõigile reisijatele alates 16. eluaastast. Erandiks on Soome kodanikud ja alalised elanikud, kellel on jätkuvalt õigus Soome siseneda ka testita ja sooritada test pärast saabumist oma kodukohas. Selleks, et testi tegemine oleks Tallinki shuttle laevade reisijate jaoks võimalikult kiire ja mugav, suurendab Tallink laevadel Megastar ja Star pakutavate antigeeni testide tegemise võimekust alates 28. detsembrist.