Proovime hõõgveine ⟩ Mõni teeb olemise mõnusaks, teine ajab nina kirtsutama

Kokku valiti katseks 5 hõõgveini. Mõned neist oli klassikalisemad, teised jälle põnevate lisanditega.

5. koha sai Jaanihanso hõõgvein Eesti õuntest, kus alkoholi on 10 protsenti. Sellele joogile pandi keskmine hinne 1,4. Hindeid pandi samamoodi nagu koolis, ehk siis 5 oli kõige parem ja 1 kõige kehvem. Tuleb välja, et Jaanihanso hõõgvein ei sobi massidesse ning passib pigem üksikutele väljavalitutele.

Jaanihanso hõõgvein FOTO: Tootja foto

Jaanihanso siidrid on väga maitsvad, õuntest tehtud hõõgvein vajab aga ilmselt harjumist. See oli ka kõige kallim hõõgvein meie testis ning pudeli eest tuli välja käia 8 eurot ja 99 senti.

Paljude testis osalenute hinnangul oli see jook liiga vänge maitsega ning tundus, nagu oleks sinna kanget alkoholi juurde pandud. Tegelikult oli see aga üks väiksema alkoholisisaldusega jooke testis.

«Mina paneksin sinna suhkrut ja sidrunit juurde, siis tuleks maitse rohkem esile,» arvas üks testis osalenu. «Pudel näeb kena välja ja seda ma võiksin täiesti poest osta,» arvas teine. Kolmas lisas, et see maitseb nagu setude handsa, kuhu on veidi maitseaineid juurde pandud. Valdavalt sai see jook aga hävitava hinnangu.

4. koha sai Põltsamaa klassikaline glögi, kus alkoholi on 14 protsenti. See jook sai keskmiseks hindeks 2,1. Pudeli joogi eest tuli välja käia 5 eurot ja 29 senti.

Põltsamaa glögi FOTO: Tootja foto

Värvi poolest oli see teistest glögidest tumedam ja ka maitse oli tal tummisem. «Kas see on glögi või kohv?» küsis üks testis osalenu. Paljude hinnangul võiks glögi olla aga ikkagi kirkalt punane ja mitte pruunikas.

Sealt oli tunda veidi lagritsa maitset ning mõne jooja hinnangul sobiks see hästi näiteks ulukiliha juurde. Joogi maitse meenutas ka veidi kalja. Enamiku testis osalenute hinnangul ei olnud see jook aga kiita.

3. kohale tuli Tulipunane Talleke, kus alkoholi oli 13 protsenti. Keskmiselt hinnati seda jooki 2,6 punktiga. Tulipunane Talleke on valmistatud eestimaistest marjadest ning pudeli eest tuli välja käia 4 eurot ja 49 senti. Puuviljasust oli tunda ka joogi maitsest. Mõne jaoks oli just see eriti meeldiv.

Tulipunane Talleke FOTO: Tootja foto

«Siin on tunda metsamarju. See võiks veidi kangem olla, veidi lahja on. Kui väga alkoholist glögi ei taha, siis sobib see väga hästi. Kui verivorst on hästi rasvane, siis ta võtab selle rasvase hästi ära,» kirjeldas üks testis osalenu. Üldiselt arvati, et see jook on mõnus ja just see jook meenutas jõuluturgu.

Teiste hinnangul maitse see nagu soe puuviljamahl või sõstramoos, kuhu on kuuma vett juurde pandud. Magusasõprade seas oli see jook päris popp.

2. koha sai Vana Tallinna glögi, kus alkoholi on 12 protsenti. Vana Tallinna glögi sai keskmiseks hindeks 3,5. See jook maksis 5 eurot ja 99 senti. Pea kõigile testis osalenutele oli see glögi täitsa meeltmööda.

Vana Tallinna glögi FOTO: Tootja foto

«See on klassikaline glögi,» arvas üks osaleja. «Siin on tunda seda kaneeli, mis olema peab. Minu jaoks tundub see vängem kuidagi,» arvas teine. Mõnede proovijate meelest oli see aga liiga suhkrune ja lõhnas liialt kangelt. Üldiselt sai see glögi aga häid hinnanguid ning kõlbaks täitsa jõululauale panna.

1. koha pälvis Wõlu kirsi hõõgvein, kus alkoholi on 10,5 protsenti. See jook sai keskmiseks hindeks 3,6. Kuigi kirsi maitse tekitas väikeseid lahkarvamusi, oli see pea kõigi proovijate meelest täitsa mõnus. See oli ka üks odavamaid jooke ning maksis 4 eurot ja 99 senti.

Wõlu kirsi hõõgvein FOTO: Tootja foto

Üks testis osaleja oli hiljuti põdenud koroonat ning tema maitse- ja lõhnameeled ei olnud sellest katsumusest veel taastunud. Kirsimaitseline hõõgvein oli ainus, mille maitset ka tema tundis.