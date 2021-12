5-protsendiline euribor lisaks keskmisele kodulaenule iga kuu pea 300 eurot

«Täpset euribori liikumist on väga raske ette ennustada, kuid rahaturud prognoosivad tõepoolest, et pikalt negatiivne püsinud euribor võib lähiaastatel tõusta,» rääkis LHV eraisikute finantseerimise osakonna juhi Catlin Vatsel. Euribori liikumine sõltub ka keskpankade otsustest rahapoliitika osas.

Pangad vaatavad kodulaenu andes, kas kliendid tuleksid toime ka euribori võimaliku tõusuga. SEB eraklientide segmendi müügijuht Evelin Koplimäe soovitab laenuvõtjatel endil läbi mõelda ja kalkuleerida, kuidas võib võimalik Euribori tõus mõjutada nende laenumakseid ning kas laenuvõtja on suuteline ka näiteks 1, 2 või lausa 5 protsendilise intressimäära tõusu korral laenumakseid tasuma. Sama meelt on ka Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma. Tema sõnutsi tuleb hoolikalt kaaluda kõiki aspekte ja riske. Muuhulgas ka seda, kas ja kuidas laenu tasumine saab olema võimalik, kui intressimäärad tõusevad.

Keskmine SEB poolt 2021. aastal väljastatud eluasemelaenu summa on umbes 100 000 eurot, enamlevinud laenutähtaeg 30 aastat. «Võttes arvesse toodud andmeid ning Eesti Panga poolt avaldatud turu keskmist intressimäära, milleks on 2,1 protsenti + Euribor, kujuneb laenu igakuiseks tagasimakseks umbes 375 eurot. Kui Euribor tõuseks 1 protsendile, siis tuleks igakuiselt tasuda enam umbes 52 eurot, 2-protsendilise tõusu korral umbes 108 eurot. Kui Euribor tõuseks aga 5 protsendile, siis suureneksid igakuised laenumaksed aga lausa ligikaudu 297 euro võrra ning aastas tähendaks see ligikaudu 3 600 euro suurust lisakulu.» Viimati oli Euribor 5 protsendi juures 2008. aasta sügisel. Sellest ajast peale on euribor aga olnud väga madal ning majanduse turgutamiseks on ohtralt raha ringlusesse lastud.