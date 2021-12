Statistika annab lastele tänavu rikkalike kinkide lootust

Oktoobris imporditi Eestisse 10,1 miljoni euro väärtuses mänguasju. Seda on rohkem kui kriisieelses, 2019. aasta oktoobris, kui mänguasju toodi sisse 9,9 miljoni euro eest. Andmed näitavad, et oktoober on kõige suurem mänguasjade impordi kuu, sest siis jõuavad need poelettidele just õigeks ajaks, et jõulukingitusi otsivad lapsevanemad leiaksid eest küllusliku valiku.