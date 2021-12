10 soovitust pühadeaegseks prügikuhja vältimiseks

Eesti ringmajandusettevõtete liidu sõnul on 2021. aasta pöördeline, kuna inimeste huvi kogu teema vastu ning teadlikkus jäätmetest ning sellest, missuguseid jäätmeid on võimalik ringlusse suunata ning missuguseid mitte, on oluliselt tõusnud.

1. Kõige tähtsam on mitte kokku osta üleliigseid asju. Ära mine sooduspakkumiste õnge, ära osta kingitusi, mis ei leia kasutust või mis on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Võimalusel osta ainult kvaliteetseid, kauakestvaid ja selliseid asju, mida saab näiteks annetada, kui ise enam ei vaja.

Pea meeles, et iga asja tootmiseks on kulunud aega, energiat ja materjali. Kuid igat asja ei ole ka parema tahtmise juures võimalik korduskasutada või materjalina ringlusesse võtta. Ära osta ega kingi prügi.

2. Asjade ja pakendite materjalidest eelista selliseid, mis on vastupidavad või mida on võimalik ringlusse võtta vähema energiakuluga: paber, papp, nahk, kangamaterjalidest puuvill, vill ja siid; klaas, puit, metall, savi, portselan.

3. Ära osta endale ega kingi vaid ühekordselt kasutatavaid (sh jõuluteemalisi), sageli viletsa kvaliteediga tekstiilitooteid: nn koledaid jõulukampsuneid, sokke, linikuid vmt. Kui ostad, otsi kvaliteetne toode (näiteks villane kampsun, linane laualina vmt), mida saab kanda ja kasutada ka jõuluvälisel ajal ja aastaid. Kui riided või kodutekstiilid on plekkideta ja terved, korralikud, anneta need näiteks uuskasutuskeskusele, et need läheksid uuele ringile ja leiaksid jätkuvalt kasutust.

Tekstiilijäätmed saab Eestis üle anda ka jäätmejaamades. Tekstiilijäätmete probleem on üle maailma väga suur: pole olemas häid lahendusi kangaste või kiudude ümbertöötlemiseks ja uuesti kasutamiseks. On üksikuid väikesemahulisi lahendusi, kuid tekstiilitööstuse keskkonnamõju hinnatakse hiigelsuureks: hinnanguliselt 10 protsenti kogu kasvuhoonegaaside tekkest arvatakse tulevat moetööstusest.

Pakendid

4. Esimene valik oleks pakendivabad kingitused: nii esemed võimalikult vähese pakendiga kui ka pakkimata. Ilusad asjad on ilusad ilma pakkimatagi! Lisa kaunistuseks ainult pael või kaart.

5. Kui tahad pakkida, vali pakendiks võimalikult hästi ringlussevõetav materjal: näiteks paber. Paber, mis on lamineerimata, ei sisalda plasti, ei ole liigselt kaunistatud läikivaga – mis on ka tõenäoliselt plast. Muide, pakkida saab ka näiteks salli, rätiku, korduskasutatava karbi vmt sisse.

6. Kõik pakendid kogu eraldi: mh ka kinkekotid, paberid, aga ka kõikvõimalikud karbid, kiled, plastpakendid pane kindlasti pakendikonteinerisse. Pakendikonteinerisse sobivad KÕIK tarbe- ja toidukaupade pakendid (plastist, paberist, papist, puidust, metallist, klaasist), aga paberi/papi konteineri olemasolul kogu paber ja papp veel eraldi. Samuti kogu võimalusel eraldi klaaspakendid. Ainult liigiti kogudes on võimalik pakendeid ringlusse suunata.

7. Paberist ja papist pakendid pane eraldi ja vii pakendikonteinerisse. Suuremad pappkastid võta lahti ja vajuta või astu enne konteinerisse viimist kokku, et need võtaks konteineris vähem ruumi – nii ei saa konteiner nii ruttu täis ning transportimisele kulub vähem kütust.

8. Sordi eraldi ka klaaspakendid: klaasist pudelid ja purgid. Pandiga pudelid vii taaraautomaati, kuid pandita klaaspakendid vii lähimasse klaasikonteinerisse, sest eraldi kogutud klaas on kõige puhtam ning sellest on võimalik 100 protsenti ringlusse suunata. Muide, klaas on pea lõputult taaskasutatav materjal! Otsi endale lähim klaasikonteiner www.kuhuviia.ee

NB! Ära unusta šampusepudeleid klaasikonteinerisse viia!

Toidu jäägid ja toidujäätmed

9. Alusta sellest, et mõtle menüü hästi läbi ja ära kuhja kokku liiga palju toitu, et seda mitte raisku lasta. Toidutootmiseks on kulunud palju energiat ning ressurssi. Kui toitu on jäänud peoroogadest üle, proovi seda kasutada uutes retseptides – retsepte nt ahjuliha, -kartulite salatiteks vmt uuesti kasutamiseks leiad internetiavarustest palju. Kui on ette näha, et Sa ise kõike ära ei tarbi, proovi toit jagada sõpradele ja tuttavatele; kui Sinu piirkonnas on mõni toidukapp, vii ülejäänud toit sinna. Ka on osa toite võimalik säilitada pikemalt jääkapis.

10. Kui toit on läinud halvaks, pane see muudest jäätmetest eraldi ja vii biojäätmete konteinerisse. Toidujäätmed muude jäätmete seas rikub kogu materjali – biojäätmed määrivad ning rikuvad kogu ülejäänud konteineri sisu ning sellistest jäätmetest pole ringlusse võimalik võtta mitte midagi.