Saksamaal tõuseb miinimumpalk 12 euroni tunnis

Täistööaja korral tähendaks 12 eurone tunnipalk igakuist brutosissetulekut, mis oleks veidi suurem 2 000 eurost. Tööminister Hubertus Heil tetas, et miinimumpalga tõstmine on tema esimene ülesanne uuel aastal.

Madalapalgaliste töökohtade arv, kus teenitake vähem kui kaks kolmandiku Saksamaa mediaanpalgast, on võrreldes paari aasta taguse ajaga langenud. Tõenäoliselt on asjas süüdi see, et osalise tööajaga töötajaid ei lähe arvesse ning pandeemia ajal on osalise koormusega töötamine rohkem levinud. Seega pole väikese sissetulekuga inimeste töötasu tegelikult kasvanud.