Soetad jõulukingid e-poest? Tutvu 6 reegliga, millest sageli ei räägita

Internetist ostetud lennu- või kontserdipiletitele ei kehti 14-päevane taganemisõigus.

Ürituste piletid või näiteks spaa- ja majutuspaketid on hea jõulukingiidee. Samas tuleks arvestada sellega, et kui kingisaajale valitud kuupäev ei sobi, ei laiene internetist ostetud meelelahutus- ja reisiteenustele ning majutusele 14-päevane taganemisõigus.

Nende tehingute puhul on tühistamis- ja muutmistingimused iga teenusepakkuja otsustada ning pärast broneeringu kinnitamist ostjale siduvad. Seega tasuks piletite jõulukingiks valimisel sellega arvestada ning võimalusel eelistada näiteks pikema ja paindliku kasutusajaga kinkekaarte.

Veebipoes lubatud tarneaeg on kauplejale siduv ning selle puudumisel tuleb tellimus täita hiljemalt 30 päeva jooksul.

Võib juhtuda, et jõulukingituseks tellitud tooted lasevad ennast oodata, seega on oluline teada, kaua peab kohaletoimetamist ootama, enne kui alternatiivse kingituse või lahenduse kasuks otsustada. Vastavalt seadusele tuleb tellimus täita kokkulepitud ajaks ehk veebipoes märgitud tarneajaks.

Kui kaupleja tähtaegadest kinni ei pea, saab tarbija nõuda kauba kättetoimetamist lisatähtaja jooksul. Kui e-pood ei toimeta kaupa kohale ka lisatähtaja jooksul, on tarbijal õigus tellimus tühistada ja saada viivituseta tagasi e-poele makstud summad.

Kui e-poest saabuma pidav pakk saab kahjustada või läheb kaotsi, vastutab selle eest üldjuhul müüja, mitte kullerfirma.

Kuigi e-pood reeglina ei vii tellimusi ise kohale, vaid kasutab pakkide saatmisel postiteenuse pakkujat, vastutab tarbijal probleemide tekkimisel ikkagi kaupleja ehk kauba müüja. Paki tarbijani jõudmise eest vastutab kaupleja, sest tarbija on transpordi eest tasunud e-poele ning e-pood sõlminud transpordiettevõttega lepingu.

Seega tuleb ostjal saadetisega tekkinud probleemide korral pöörduda paki saatja ehk e-kaupleja poole. Juhul, kui tarbija on valinud ise omal algatusel kauba transpordi ning tasunud paki saatmise eest otse postiteenuse pakkujale, vastutab tarbija eest postiteenuse pakkuja.

E-kaupleja peab raha tagasi maksma 14 päeva jooksul, kuid põhjendatud kahtluse korral võib tagasimaksega viivitada.

Selleks, et kasutada internetist ostmisel seaduslikku 14-päevast taganemisõigust, tuleb teha kauplejale taganemisavaldus. E-kauplejal on kohustus tagastada tarbijale raha 14 päeva jooksul pärast taganemisavalduse saamist.

Kui tarbija teeb taganemisavalduse ühel päeval, kuid postitab toote alles mitu päeva hiljem, on kauplejal õigus põhjendatud kahtluse korral tagasimaksega viivitada, kuni kaup on temani jõudnud või tarbija on esitanud kauba postitamist kinnitava tõendi.