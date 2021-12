Vajalik samm ⟩ Kuidas perekonna eelarvega algust teha?

Eesmärk peaks olema väga konkreetne: mis summa, mis ajaks peaks kontole kogunema. Loomulikult peaks see olema ka realistlik. Kui seni on kogu palk nädalaga laiaks löödud, siis ei ole kuigi tõenäoline, et edaspidi õnnestub 80 protsenti teenitud rahast kõrvale panna. Kulutusi vaadates tundub väljavaade elada edaspidi ainult riisist ja porgandist mõnus, tegelikkuses on see plaan aga üsna tüütu.

Pahed on kallis lõbu

Eesmärke on lihtsam seada, kui eelmiste kuude kulutused on üle vaadatud. Näiteks toidukulu on peres tavaliselt väga suur ja seda annab koomale tõmmata.

See, kui palju kulub raha toidule, on pereti väga erinev. Kõik see on ka mugavuse küsimus. Kui näiteks käiakse palju väljas söömas, siis on lihtne selle arvelt kokku hoida. Toitu tasub osta ka e-poest nimekirja alusel, siis ei teki kaupluses ringi vaadates ootamatuid ahvatlusi. See, mida on kavas süüa, tuleks nii nädalake ette paika panna. Kui seda ei jõua, võib ette mõelda ka näiteks kolm päeva.

Perekonna rahaasjade planeerimisse võiksid olla kaasatud ka lapsed. Väiksema lapsega võib mängida poodi, et nii eelarvest ja rahavarudest ülevaade saada. Kui suuremal lapsel on unistus, siis võiks teha sellest pildi ja hakata värvima, kui palju raha on unistuse jaoks kogutud. Kui on ikka kindel, et seda asja on vaja, siis võib koos läbi arutada, mille arvelt tuleks kokku hoida või kuidas lisaraha teenida, et äge asi ikkagi ostetud saaks.

Suured röövlid on kõik väikesed kulutused. Üks kohv, üks vitamiinijook iga päev on lõpuks kokku päris suur kulu. Ka kulukad laenud on üks suur must auk, kuhu raha märkamatult kaob.

«Pahed on päris suur kulu. Mis see üks pudel veini ikka on? Kui kõik need pudelid kokku panna, on see summa aasta peale päris suur. Kui suitsetamine maha jätta ja see raha iga kuu kõrvale panna, võib aasta pärast uue köögi osta,» tõi Jääger näite elust.