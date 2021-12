KÜTUSTE HINNA VÕRDLUS ⟩ Tallinnast Tartusse võib sõita 3 või 25 euro eest

Veel aasta tagasi tundus, et kõige soodsam ja kindlam on sõita gaasiga, sest selle hind oli diislikütuse ja bensiiniga võrreldes väga soodne. Emeriitprofessor Mihkel Naams arvas aga, et tulevikus kasutavad autod elektrit ning ka tuumajaamast pole meil pikema aja peale pääsu. «Gaasist ei tasuks rääkida. Ma vaatan ammu elektriautosid,» tõdes ta.

Vaatamata kõrgele elektrihinnale on elektriauto ka praegu üks soodsamaid variante. Kõik sõltub muidugi, millist elektripaketti kasutada ning kus ja millal laadida. Asjal on muidugi oma nõrkused. Neid autosid ei soovita maanteesõiduks isegi mitte müüjad, kes on oma sõiduvahendid Auto24.ee lehele üles pannud. (Au ja kiitus neile aususe eest!)

Kõige kallim sõiduriist on meie kiires ülevaates ablas bensiiniauto. Näiteks Nissan X-Trail kulutab 100 kilomeetri peale 9 liitrit bensiini. Sõit Tallinnast Tartusse maksaks selle autoga 25 eurot, kuna täna on bensiini hind tanklates umbes 1,52 eurot.

Suur ja purakas Dodge Durango Citadel võtab 100 kilomeetri peale 13 liitrit naftast toodetava autogaasi LPGd. Olerexist ja Alexelast saab seda hinnaga 0,85 eurot liiter ning kogu sõit maksaks seega 20 eurot.

Volkswagen Passat, mis kasutab surugaasi ehk CNGd võtab auto müüja kinnitusel 6 liitrit kütust 100 kilomeetri kohta. CNG hind on aastaga kõvasti tõusnud. Veel aasta tagasi maksis CNG-gaas tarbijale vähem kui 90 senti liiter ja võrreldes bensiini või diislikütusega sai sõita poolmuidu. Täna maksab selle kütuse liiter Alexelas koguni 1,9 eurot ning sõit Tallinnast Tartusse maksaks seega 20 eurot.

Diislikütusega sõitva BMW X5 puhul läheks sõit Tallinnast Tartusse maksma 19 eurot. Seda eeldusel, et 100 kilomeetri peale kulub umbes 8 liitrit kütust, mille liiter maksab täna keskeltläbi 1,32 eurot.

Skoda Super võtab maanteel 6 liitrit bensiini 100 kilomeetri kohta. Täna maksab liiter bensiini 1,52 eurot. Tallinnast Tartusse sõites kuluks ära 17 eurot.

Opel Mokka e Executive Electric kulutab 100 kilomeetri läbimiseks suvel 20 ja talvel 30 kilovatti elektrit. Suvel võib see auto sõita Tallinnast Tartusse ja tagasi ka, aga teine ots on juba üsna suur närvikõdi. «Kui on külmemad ilmad, siis Tikupoisi juures on palju elektriautosid juhtme otsas,» kirjeldas auto müüja olukorda Tallinna-Tartu maanteel. Tanklas maksab elektriauto laadimine 02,4 eurot kilovatist. Sellise hinna juures maksaks sõit Tallinnast Tartusse 13 eurot.

Tänase seisuga maksis diislikütus 1,3 eurot liiter. See tähendab, et keskmise Škoda Octaviaga, mis võtab 100 kilomeetri kohta umbes 5 liitrit diislikütust, tuleks Tallinnast Tartusse sõites välja käia umbes 12 eurot.

Sama kallis oleks ka sõit Mercedes-Benz Cga, mis võib kütusega kasutada ka LPGd. Selle kütuse hind on 0,85 senti liiter ning auto kasutab keskmiselt 100 kilomeetri läbimiseks 8 liitrit kütust.

Rongipileti hind on samas suurusjärgus. Ekspressrongis saab sõita 11,48 eest. Veidi rohkem kui 2 tunniga sihtpunkti jõudva tavalise rongiga tuleb välja käia 9 eurot ja 18 senti.