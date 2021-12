Elektrimüüjad võimaldavad pirakaid arveid ka ajatada

Eesti Energia on novembrist alates koostanud 189 maksegraafikut. Ettevõtte kinnitusel ei ole iga ajatamise taga kõrged elektrihinnad – arvete ajatamine võib toimuda ka muul põhjusel.

Ajatamisvõimalust pakuvad ka teised elektrimüüjad. Selleks tuleb ühendust võtta klienditeenindusega ja olukord ära seletada. Ka ettevõte seisukohast on lihtsam tegeleda ajatatud arvete kui teadmatusega, kas ja millal raha laekub.

Tavaliselt kipuvad müüjad juba ühe kuu tasumata arve järel elektrit välja lülitama. Külma talveilmaga oleks see aga eriti kehv uudis.

«Maksegraafikut saab alati teha. E-maili tuleb panna kirja, millist graafikut te soovite ja kuidas saate maksta,» selgitati Postimehele Alexela klienditeenindusest. Ettevõtte pressiosakonna kinnitusel ei ole kliendid neilt veel ajatamist küsinud, kui see võimalus on olemas.

Sama lugu on ka VKG elektrivõrkudega. Ajapikendust pole neilt veel küsitud, kuid kui seda tõesti vaja on, siis tuleb ettevõte kliendile vastu.«Kui arvete tasumisega on kliendil raske olukord tekkinud, siis palume esimesel võimalusel, kõige parem kui enne arve maksetähtaja saabumist, võtta Elektrumiga ühendust maksegraafiku kokkuleppimiseks,» märkis ka Elektrumi tegevjuht Andrus Liivand.