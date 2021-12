Õues kisub libedaks, aga jäätaldadega on poes kitsas käes

Varem on neid müünud Matkasport ja Jahipaun, kes mõlemad on küll oma jäätaldade partii ära tellinud, kuid see pole veel kohale jõudnud. Müüjate sõnul jõuavad tallad pärale ilmselt järgmisel nädalal.

Jääkingade ja -naastudega kõndides peab silmas pidama, et need teevad libedal liikumise küll lihtsamaks, kuid kivist põrandal on nendega väga keeruline liikuda: jääl vajuvad nagad sisse, aga kivipõrandal klõbisevad need niisama ning puidust põranda võivad sootuks ära rikkuda.