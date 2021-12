Toitumisnõustaja hinnang ⟩ Milline on kõige tervislikum piparkoogitainas?

Kuna piparkookide suurtarbijad on lapsed, siis on Kõivu sõnul parim valik selline, mis ei sisalda liigselt lisaaineid, töödeldud rasvained ega säilitusaineid. Kuna piparkook kaetakse tavaliselt ka glasuuriga, mis sisaldab 80 protsendi ulatuses suhkrut, siis võiks eelistada madalama suhkrusisaldusega tainast.

Ka võis ja teistes rasvastes piimatoodetes võib esineda looduslikul kujul transrasvhappeid, mis väikestes kogustes ei ole organismile kahjulikud, kuid siiski ei tasu ka nendega liialdada. Toitumissoovituste järgi on ohutu transrasvhapete osakaal menüüs alla ühe protsendi päevasest koguenergiast – sama piir kehtib ka looduslike transrasvhapete kohta.

Koostis: nisujahu, või, suhkrusiirup, suhkur, joogivesi, söögisooda, piparkoogimaitseained (kaneel, kardemon, nelk, must pipar, ingver, muskaatpähkel)

Võimalusel võiks vältida aga säilitusained E202 sisaldavaid tooteid, mis on nii hooajalises tootes kui ka piparkoogitainas täiesti ebavajalik lisand.

Suhkur on kurjast

Madala suhkrusisaldusega, 16 grammi 100 grammi kohta ja hea koostisega on Marta Pagari piparkoogitainas. Selle puhul tõi toitumisnõustaja miinusena välja rasvaineta kasutatud palmirasva baasil margariini, mis tõstab rasvasisalduse 100 grammi kohta 17 grammini. Vähem suhkrut, aga rohkem rasva!

Vastupidine näide on Eesti Pagari piparkoogitainas, kus 100 grammi kohta on 47 grammi suhkrut, aga rasva margariinina vaid 9,8 grammi.

Värvaineid võiks olla napilt

Kõige pikema lisaainete nimekirjaga oli pea 30 võrreldud piparkoogitaina hulgas Eesti Pagari Premium piparkoogitainas, kuhu on lisatud ka looduslikku päritolu toiduvärvi E160B, säilitusainet E202 (kaaliumsorbaat) – viimane võib põhjustada tundlikel inimestel ärritusreaktsioone.

«Loomulikult on kogused väikesed, aga ka lapsed on võrreldes keskmise täiskasvanuga, kelle järgi on ohutusnõuded seatud, oluliselt väiksemad, seega lastele mõeldes võiks teha nii puhtaid valikuid kui võimalik!» toonitas Kõiv.