Tasub teada: kuidas pakasega auto käima saada?

Alusta siduripedaalist. Kuna õlid mootoris ja käigukastis muutuvad külma ilmaga seistes tahkemaks, on ka mootori ning käigukasti detailide liikumine esialgu raskendatud. Hiljem, mootori soojenedes, see muutub.

Käivitamise ajal on soovitav siduripedaali all hoida, nii lahutad mootori käigukastist ning käivitamise hetkel on ringiveetavaid sõlmi (käigukast) tunduvalt vähem kui muidu.

Jäta gaasipedaal rahule

Süüde ning kütuse surve toitesüsteemis enne käivitamist

Enne kohest käivitamist miinustemperatuuridel on süüdet soovitav sisse keerata rohkem kui üks kord. Piisab näiteks kahest kuni kolmest korrast. Kuna «süüde sees» asendis rakendub kütusepump, on nii võimalik pumbata korduva kütusepumba sisse/välja lülitamisega süsteemi rohkem kütust, et sellest piisaks efektiivseks käivitamiseks. See on ka vahel peamiseks põhjuseks, miks auto ei taha esimesel katsel kohe käivituda – kütust lihtsalt ei jätku.