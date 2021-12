Krõbe pakane viis rivist välja sajad sõidukid

OÜ Roheline Laine tegevjuht Martin Netz tunnistas, et neil on käed-jalad tööd täis ning abi vajatakse 24/7. «Ühest küljest on põhjuseks talvised olud, kuid teisalt ka see, et pandeemia ajal sõidavad inimesed autodega vähem ja lühemaid otsi. Seetõttu ei jõua akud korralikult täis laadida. Kui siia juurde liita kõva pakane, siis tekivadki probleemid,» ütles Netz.

Soovitus: autosse soojad varuriided

Netz tõi välja, et käivitusprobleemid ei pruugi tekkida vaid hommikul kodust lahkudes, vaid ka maanteel, kui autot tabab elektrooniline rike, pärast mida sõiduk enam ei käivitu. «Seetõttu võiksid autos kaasas olla kindlasti soojad riided ja telefon, et hätta jäädes abi kutsuda. Väljasurnud mootoriga hakkab kiiresti väga külm. Juhil tuleb silmas pidada sedagi, et kui ta on juba korra käivitusabi saanud ja teab, et aku on nõrk, siis tuleks see kiiremas korras välja vahetada,» selgitas ta.