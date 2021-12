Kehv diislikütus tekitab paksu pahandust

«Kas on võimalik, et Viiratsi ringi juures olev tankla müüb niru diislit? Pärast tankimist hakkas auto hommikuste miinuskraadidega jukerdama. On kellelgi kogemusi?» küsis üks teemaalgataja ning paljudel oli tanklaga sarnane kogemus.

«Järgmisel päeval kustutati autoremondikojas mootoririkke tuli ära ja mingit viga ei leitud. Panime talvist kütust juurde ja praegu liigub auto ilusti. Kuna ostsin selle auto alles suvel, siis ei oska öelda, kuidas ta talviti varem käitunud on,» kirjeldas ta oma viis aastat vana Toyota käitumist pakasega. Kuna selline postitus Facebooki loodi, siis meenus ka Beljaevile, et ta on sealsamas tankinud. «Ei saa pead anda, et kütuse viga, eks enamikul on jamad selle külmaga,» möönis ta.

Erkki Röand kirjutas, et tankis Peetri Cirkle K tanklas. «Sõitsin Soome poole ja tegin esimese peatuse umbes 100 km pärast tankimist,» rääkis Röand. Automaatkastiga Santa fe diiselmootoriga auto tahtis käigukasti parkimise olekusse paneku järel välja surra. «Pöörded langesid nii alla, et auto vaevalt käis,» kirjeldas ta.

Cirkle K: kõikides meie tanklates on müügil arktiline diislikütus

«Circle K teenindusjaamades on alates 1. detsembrist saadaval kõrge külmataluvusega talvekütused, muuhulgas ei sisalda Circle K-s müüdav talvine diislikütus biodiislit,» kommenteeris Circle K mootorikütuste tootejuhi Teedo Melts.

Melts selgitas, et miinuskraadidega tekivad mittesobiva külmakindlusega diislikütusesse parafiinikristallid, mis ummistavad kütusefiltri ehk kütus ei voola enam filtrist läbi ning auto ei käivitu. Selle ära hoidmiseks tuleb tankida talvekütuseid, millel on kõrgem külmataluvus. Ta lisas, et Circle K arktiline diislikütus on vähemalt -32 kraadise külmataluvusega.

Circle K mootorikütuste tootejuht rõhutas, et kui sõidukit ei ole ammu tangitud ning on oht, et paagis on veel suvine kütus, siis tuleb esimesel võimalusel võimalikult palju talvekütust peale tankida, et kütuspaagis seguneks.

«Nii bensiini- kui ka diiselmootoriga autode puhul on oluline hoida auto kütusepaak talveperioodil võimalikult täis ja tankida tihedamalt. See aitab paagis vaba õhu koguse hoida minimaalsena, vähendades veeauru kondenseerumist paagi siseseintele ning vee sattumist kütuse hulka,» selgitas ta.

Kui tarbijal tekib kahtlus kütuse kvaliteedi osas, on alati mõistlik pöörduda kütusemüüja poole. «Igast teenindusjaama saabuvast kütuse partiist on olemas vastavussertifikaadid ja testide tulemused, mis diiselkütuse puhul näitavad iga konkreetse partii külmakindlust. Kvaliteedi sertifikaadid väljastab akrediteeritud labor Eestis,» selgitas Melts.

Ta lisas, et täisteenindusjaamades on igal kliendil võimalus teenindajalt tarnitud partii sertifikaati küsida ja veenduda kütuse kvaliteedis ja näitajates. Automaatjaamade puhul on võimalus konkreetse jaama tarnete sertifikaate küsida Circle K klienditeeninduse kaudu.

«Viimase nädala tarnetel on diislikütuse külmakindlus olnud lausa -41 kraadi. Auto talveks valmis olemise ja selle üle, mis kliendi kütusepaagis varem olnud on, ei saa aga kütusemüüja vastutada,» kinnitas Melts.