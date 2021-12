Fikseeritud hinnaga elektripaketi valimiseks on eriti halb aeg

Kliendil on alati voli oma paketti vahetada

Fikseeritud hinda on mõistlik valida siis, kui see nii ahvatlev ei tundu. Ehk siis juhul, kui börsihind on madal. Kui börsi hinnad on pikalt madalad, siis on fikseeritud hinnad odavamad. Kui börsi hind on pikalt kõrge olnud, kasvavad ka fikseeritud pakettide hinnad. Nii on juhtunud ka praegu.