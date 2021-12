100 aastat tagasi oli jõululaual sealihaküpsis ja rullsült

Eesti Vabaõhumuuseumi ekspositsiooni- ja haridusvaldkonna direktor Dagmar Ingi rääkis, et 20. sajandil leidsid aset muutused nii inimeste igapäevases toitumises kui ka jõululaual.

Pühadelaud muutus rikkalikumaks ja varasemast rohkem hakati pöörama tähelepanu selle kaunile väljanägemisele. Ajakirjas Taluperenaine (1928) kirjutatakse: «Tõsi, perenaine on wäsinud päewasest askeldusest, kuid on ta jõudnud walmistada maitsewad jõulutoidud, peaks ta ennast weel pisut pingutama ja korralikumalt katma ka laua jõuluõhtuks. See aitaks palju kaasa pühadetunde tõstmisele. Lastele aga jääks kustumata mälestus armsast kodust, ilusast jõuluõhtust ning ellu minnes oskawad nad ta ema waewa hinnata.»